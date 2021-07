Calvizzano in lutto: è morto il comandante della polizia municipale Vitantonio Marchesano

1.622 Visite

Calvizzano in lutto per la morte del Comandante della polizia municipale Vitantonio Marchesano. Aveva 61 anni, e la notizia è stata resa nota dai colleghi, colpiti profondamente dalla vicenda. Le cause del decesso non sono ancora note.

Anche il sindaco, Giacomo Pirozzi, poco fa, ne ha dato notizia. Di seguito il suo annuncio: “Si comunica che il Dottor Vitantonio Marchesano, Comandante della Polizia Municipale di Calvizzano, è deceduto nella mattinata odierna. La prematura scomparsa ha scosso il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, il Segretario Generale, gli Agenti della Polizia Municipale e il personale dipendente. “Profondamente colpito, alla famiglia del Comandante desidero esprimere, a nome mio personale e dell’istituzione che rappresento, le più sentite condoglianze in questo momento di sconforto”.













