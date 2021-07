RdC, De Luca a Benevento: “Aiutiamo i veri poveri, non i figli di buona donna”

77 Visite

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento all’hub vaccinale di Benevento, oltre a fare il punto sulla questione coronavirus, ha affrontato il tema del reddito di cittadinanza.

Queste le parole: “Abbiamo detto e ripeto questa mia proposta. Non ci deve essere nessun contributo dello stato scollegato o dalla disponibilità al lavoro o dalla formazione professionale. Giusto dare un aiuto ma ti do un aiuto se dai la disponibilità anche a fare il lavoro stagionale. Ti do 500 euro in più ma non se non vai a lavorare. C’è anche buona parte della popolazione che con l’aiuto non ce la fa ma diamo una mano alle famiglie, alla povera gente vera non ai figli di buona donna che prendono i soldi e non vanno a lavorare. Quella è un’altra cosa”.

“Mai più regali. Lo Stato ha il dovere di aiutare la povera gente ma a condizione che ci sia la disponibilità al lavoro, al sacrificio, all’impegno. Questa è l’impostazione che dovremmo avere come realtà meridionale per essere credibili e fare anche le battaglie nei campi nei quali il Sud è ancora indecentemente penalizzato a cominciare dal riparto del fondo sanitario nazionale per il quale la Campania è ultima in Italia. Una vergogna nazionale ma tutti fanno finta di non saperlo”.













