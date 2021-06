Salvini attacca De Luca: “Vuole continuare a imporre le mascherine. Lo dirò a Draghi”

178 Visite

La decisione del governatore della Campania di mantenere l’obbligo delle mascherine all’aperto non è piaciuta a Matteo Salvini, che attacca: “Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole continuare a imporle a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi divieti. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e a una prudente normalità, dall’altra ci sono inspiegabili divieti e ideologia. I campani non si meritano questo, lo segnalerò già oggi al presidente Draghi”.

De Luca ieri aveva lanciato l’allarme sul basso numero di vaccinazioni a Napoli, avvertendo: “Così a settembre si chiude”.

Sulla linea tenuta dal presidente della regione Campania – che ha criticato aspramente il governo – è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Di fronte a una pandemia bisogna lavorare sempre insieme. Lo Stato, le istituzioni, il governo, i commissari, i presidenti di Regione e chi amministra a livello territoriale devono lavorare insieme, perché c’è un solo avversario, che è il virus”.













