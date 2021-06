‘Napule è’ di Pino Daniele sfruttata come slogan dell’azienda dei rifiuti: è polemica

141 Visite

Polemiche in merito ad una campagna pubblicitaria messa in atto dal Comune di Napoli e l’Asia. L’obiettivo delle istituzioni è stato quello di sensibilizzare i cittadini rispetto al tema della raccolta differenziata dei rifiuti.

Molti cittadini hanno visto affissi in città e sulle principali fermate dei bus alcuni cartelloni con la scritta: “Napul’è cinque culure“. Immediatamente sotto lo slogan sono stati messi i bidoni della differenziata con i rispettivi colori (appunto!).

La cosa non è piaciuta a tutti i napoletani. In tanti hanno letto questa campagna pubblicitaria come una sorta di profanazione del capolavoro scritto e composto da Pino Daniele, ‘Napul’è‘. L’associazione tra la spazzatura e il grande cantautore e musicista partenopeo non ha convinto molti cittadini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS