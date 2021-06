Marano, alberi non curati e sporgenti in via Cupa Dormiglione. “Basta strafottenza!”

205 Visite

Alberi non curati e sporgenti in via Cupa Dormiglione. Di seguito la segnalazione di un residente della zona: “Gentile Direttore, volevo metterla a conoscenza di quello che accade in via Cupa Dormiglione, a Marano. Dopo tanti anni hanno fatto la strada, ma la “strafottenza” dei confinante non è cambiata. I rami degli alberi non vengono tagliati, ostacolando il passaggio di pedoni e animali, come può ben vedere dalla foto. Spero che qualcuno prenda dei provvedimenti. Grazie“.

Lettera firmata da Salvatore de Micco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS