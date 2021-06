Alla fine, come riporta Il Mattino, il governatore della Campania si arrende e si allinea all’ordine di scuderia del ministero della Salute. Ed è un dietrofront. E, quindi, sì al mix di vaccini agli under 60. Così come accade nelle altre regioni che si sono subito adeguate, senza polemiche, alle linee dettate dal ministero retto da Speranza. Ed è scontato, però, che Vincenzo De Luca non rinunci alle sue consuete sciabolate: «Continua il caos comunicativo».