Europei, è il giorno di Italia-Svizzera

L’Italia affronta la Svizzera (ore 21) nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020, in una sfida valida per il girone A, che vede anche la presenza del Galles.

Gli azzurri si sono assicurati il primo posto dopo la prima giornata grazie alla roboante vittoria per 3-0 all’Olimpico di Roma, con le reti di Immobile, Insigne e l’autogoal di Demiral che hanno permesso a Roberto Mancini di partire con il piede giusto.

La seconda partita è contro la Svizzera, avversario insidioso oltre che ‘vicina di casa’ dell’Italia per ovvie questioni geografiche. Le due squadre non si affrontano dal 2010, uno 0-0 in amichevole. Si rivedranno anche nel giirone di qualificazione a Qatar 2021 nei prossimi mesi.













