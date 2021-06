Calvizzano, in arrivo dalla regione 100mila euro per la realizzazione di un asilo nido

50 Visite

Con grande soddisfazione vi annuncio che la Regione Campania ha accolto la nostra richiesta e ha stanziato in favore del nostro comune 100.000 mila euro per la realizzazione di un asilo nido comunale grazie ad un emendamento a firma del Consigliere Regionale Michele Schiano alla legge collegata alla finanziaria 2021. Gliene siamo grati perché in questo modo potremo ampliare sul territorio la rete dei servizi educativi, per assicurare in modo continuo e prioritario la socializzazione, lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini. La richiesta del servizio nido è in costante aumento ed è fondamentale nell’ottica del sostegno alla genitorialità, vogliamo garantirlo, in quanto ci sono moltissime lavoratrici e lavoratori che al momento hanno gravi difficoltà nel trovare le modalità con cui accudire i figli. Come amministrazione ci siamo fatti carico delle richieste presentate dai genitori e ci siamo attivati sin da subito per trovare una soluzione al problema. Questo è solo un piccolo passo propedeutico alla realizzazione dell’opera, le risorse non bastano, lavoreremo ancora di più per ottenere ulteriori fondi sovracomunali al fine di costruire il nido. Un passo alla volta per migliorare il nostro paese, la sinergia istituzionale serve a migliorare la vita dei cittadini , continueremo a cooperare con la Regione Campania e con gli esponenti che la rappresentano per incrementare il benessere sociale a Calvizzano, per proiettare sempre di più il nostro paese verso il FUTURO! Il Sindaco Giacomo Dr.Pirozzi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS