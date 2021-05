La voce (e la provocazione) di una attivista di Marano: “Anziché via Falcone chiamiamola via dei barbari”

765 Visite

“Presenterò presto una petizione per cambiare il nome della strada da via G Falcone a via dei Barbari. Il Giudice non merita che una strada così porti il suo nome!”, così scrive Luisa Rametta, attivista maranese, in un post provocatorio su Facebbok. Ma non è l’unica cittadina di Marano a lamentare della pericolosità della strada. Tante le segnalazioni simili che arrivano alla redazione di Terranostranews. “E’ una vergogna, non è abbastanza illuminata mentre servirebbero gli indicatori luminosi anche per le strisce pedonali. E’ un’impresa attraversare la strada, bisogna avere veramente coraggio a farlo quando diventa buio. La via è pericolosa, però nessuno fa niente e noi rimaniamo in balia degli eventi, nonostante i numerosissimi incidenti stradali. Grazie”. Queste le parole di un residente della zona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS