Si stacca cabina della funivia tra Stresa e il Mottarone: “Nove vittime, due bimbi gravi”

Accartocciata ai piedi di un grande bosco e dentro intrappolati i suoi passeggeri. È quello che hanno trovato i soccorritori arrivando nel punto in cui la funivia che collega Stresa con il Mottarone, nel Verbano in Piemonte, è precipitata. Nove i morti come conferma il personale del Soccorso Alpino e il 118 piemontese. Deceduti sul colpo. Mentre due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sul luogo dell’ incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, a 300 metri dalla vetta della montagna e nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri.













