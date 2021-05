(FOTO) MARANO, “Ma che degrado in piazza della Pace”

37 Visite

Affonda nel degrado la piazzetta della Pace, a Marano e a rimetterci sono i bambini. L’area giochi del giardino è abbandonata all’incuria e danneggiamento da atti vandalici. I genitori sono sul piede di guerra: “Lo stato di abbandono in cui versa il parco è scandaloso- denunciano-. I giochi sono inutilizzabili e pericolosi, una vergogna per un luogo bellissimo che il Comune non ha interesse a valorizzare”. Ma non solo: l’area è invasa dai rifiuti e il giardino quando si fa buio diventa luogo ideale per le occupazioni di sbandati.

