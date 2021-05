Idea Bellezza Profumeria, sabato presidio degli operai in cassa integrazione per Covid

176 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Operai logistica Gargiulo & Maiello spa – Idea Bellezza profumerie. RIECCOCI! Il 15 Ottobre venivamo messi in cassa integrazione in deroga per Covid 19 a zero ore…. così all’improvviso????

L’attività dell’azienda, sopracitata, non si è mai fermata, in nessun DPCM ha chiuso, era necessario che gli organi competenti mettevano a disposizione milioni di euro per chi non ne ha bisogno????….con questi chiari di luna!!!!!

Sempre l’azienda sopracitata a Luglio 2020, notizia pubblicata su un noto quotidiano locale, ha ricevuto da Unicredit fior di milioni per incrementare lavoro, sviluppo, tecnologia, ecc.

Nell’ultimo periodo continua ad aprire punti vendita mente tanti chiudono, abbandonati da tutto e da tutti, ricevendo sussidi irrisori.

Ma siamo sicuri che gli organi competenti hanno controllato prima di elargire milioni di euro, ammortizzatori sociali danaro pubblico, per chi non ne ha bisogno??????

Fatto sta che in tempi come questi dove non ci sono né celi da vedere e ne terre su cui camminare, è di una tristezza inenarrabile, di una pochezza d’animo vedere gente che prende la palla in balzo per compiere un gesto scorretto e ingrato nei confronti di chi ha contribuito alle loro ricchezze, un vero e proprio licenziamento velato.

Se siamo colpevoli di non aver svenduto il nostro lavoro, di non aver stracciato il nostro contratto, e di aver detto no alla prepotenza, che non ci ha mai fatto paura, allora possiamo camminare a testa alta perché abbiamo scelto la strada della dignità e non di vivere in ginocchio!”.

SABATO 8 MAGGIO ALLE 9:30 CI SARÀ UN PRESIDIO DEMOCRATICO DAVANTI ALLA PROFUMERIA IDEA BELLEZZA VOMERO VIA MARIO FIORE – PIAZZA MEDAGLIE D’ORO.













