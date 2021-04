Muore a 39 anni dopo aver contratto il Covid. “La vittima più giovane di Torre Annunziata”

212 Visite

Muore a 39 anni dopo aver contratto il Covid. Si chiama Luca Cozzolino, di Torre Annunziata ma residente con la famiglia da qualche anno a Trecase.

Ricoverato all’ospedale di Boscotrecase, le sue condizioni non appaiono gravi. Dopo una settimana di terapia ritorna a casa in buona salute. Tutto sembra essere risolto, ma dopo qualche tempo il quadro clinico peggiora per sopravvenute complicazioni e il giovane muore.

Luca era sposato con due figli di 6 e 12 anni. Da mesi era in cassa integrazione perché lavorava in un Centro scommesse di Pompei. Due comunità sono in lutto: quella di Trecase, in cui risiedeva, e quella di Torre Annunziata, dove è nato e vissuto sino a qualche anno fa.

Luca era un ragazzo buono, lavoratore e tutto per la famiglia. Purtroppo un destino crudele l’ha portato via ancora giovane all’affetto dei suoi cari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS