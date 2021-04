CULTURE BREAK: INCONTRO PER UN MONDO SENZA DISCRIMINAZIONE

89 Visite

Sabato 24 aprile alle ore 16 ci sarà il 6 appuntamento con culture break, il format ideato da Aniello Di Santillo e Donata Chianese, uno spazio virtuale per socializzare, creare dibattiti costruttivi e analizzare i vari fenomeni che ogni giorno attanagliano la società. Nel sesto appuntamento si parlerà della “Disabilità” in ogni sua forma, contro la discriminazione e l’indifferenza di molti che spesso vedono quest’ultima come diversità o come un problema. Sarà una puntata ancora più interattiva dove oltre ai tanti ospiti il pubblico avrà ruolo fondamentale grazie ai test e conversazioni che andranno in scena. Il super ospite della puntata sarà il grande LUCA TRAPANESE (trapanese nel borgo sociale) ci saranno anche tante associazioni come: La casa della vita Succivo, Laboratorio del possibile, Bambini simpatici e speciali e Insieme contro l’autismo. La puntata sarà arricchita anche da operatori sociali e psicologi.













