Bambino affetto da diabete di tipo 1 si ammala di Covid, è il primo caso in Italia ed è stato registrato a Napoli. Il bambino ha 7 anni, risiede in provincia di Napoli ed è giunto al pronto soccorso del Santobono alla vigila di Pasqua, in condizioni cliniche diventate rapidamente molto critiche a causa della sindrome «Mis-C». Questo quadro clinico infiammatorio si sviluppa dopo un’infezione, talvolta asintomatica, da parte di Sars-Cov-2, ovvero Covid-19.