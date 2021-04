Covid, De Luca su Campania in zona rossa: “Non è una brutta notizia”

150 Visite

Nel fare il punto sui lavori per la riapertura della SS163 “Amalfitana”, a margine della riunione con l’Anas, il Comune di Amalfi e la Protezione civile, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha fornito aggiornamenti sulla zona rossa, sui contagi e sull’andamento della campagna vaccinale.

“La brutta notizia non è il permanere della Campania in zona rossa ma i dati del Covid con 500 morti al giorno in Italia. Numeri che ci impongono di mantenere una posizione di grande rigore e prudenza: allentare ora la presa sui problemi significherebbe avere altri mesi di calvario”, ha esordito.

“Queste due settimane di sacrificio ci consentiranno di respirare. Se avremo i vaccini che ci servono siamo molto fiduciosi sul poter concludere l’immunizzazione di tutti i campani entro fine estate. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo firmato il contratto per le dosi di Sputnik sperando che l’Aifa si decida a valutare il nuovo vaccino. In Campania abbiamo bisogno di somministrare oltre 9 milioni di dosi per immunizzare circa 4,7 milioni di cittadini: un lavoro enorme, ci servono i vaccini. Qualcosa in più è arrivato ma non tutto quello che ci serve”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Alda Liccardo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS