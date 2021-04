Traffico di droga nel Casertano, arriva la condanna per i fratelli Raiola

241 Visite

In data 21.3.2021 il Gup di Napoli Uff. 21 ha emesso sentenza nei confronti di 6 soggetti accusati di associazione ex art. 74 DPR 309/90 finalizzata al traffico di droga. Le indagini , coordinate dalla Dda di Napoli, hanno disvelato che dal 2016 a tutto il 2017 ed oltre con condotta perdurante un’articolata associazione criminale era dedita al traffico di droga con ramificazioni sia in territorio campano, in particolare nel casertano, che fuori regione. le prove raccolte hanno dimostrato che si trattasse di un fenomeno associativo da indurre il Pm della Dda di Napoli a richiedere per i 6 soggetti condanne per un totale di 92 anni di carcere. Il gruppo criminale era rifornito dai fratelli Raiola Gennaro e Giuseppe, i quali, stando alle numerose intercettazioni e alle prove raccolte, rifornivano a cadenze regolari il gruppo criminale di ingenti quantitativi di stupefacenti di tipo cocaina ed hashish, tanto da essere ritenuti a tutti gli effetti parte integrante dell’associazione ex art. 74 DPR 309/90 in qualità di fornitori. Il Gup accogliendo le argomentazioni del loro difensore, avvocato Antonio Cavallo, ha condannato rispettivamente Raiola Gennaro alla pena di 7anni e 6 mesi ed Raiola Giuseppe alla pena di 8 anni . Il capo dell’organizzazione si avvaleva delle forniture dei fratelli Raiola, napoletani trapiantati nell’avellinese e smerciavano droga non solo nella Valle di Suessola, ma anche nella Valle Caudina, fino a Montesarchio e nell’area casertana.













