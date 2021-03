393 Visite

Erano 16 le persone che partecipavano ad una festa in via Appia, nella città di Sant’Antimo. Quando i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti presso il locale, specializzato in ricevimenti, hanno sorpreso il proprietario della struttura che festeggiava il proprio compleanno insieme a 15 amici. Tutti sono stati sanzionati mentre il locale è stato chiuso per cinque giorni.













