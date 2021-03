BOSCOREALE: città presidiata dai carabinieri. 3 persone denunciate, 13 sanzioni Covid

48 Visite

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli nella città di Boscoreale e nei comuni limitrofi.

Sono stati eseguiti numerosi controlli nei luoghi di maggiore concentrazione di persone e di maggior transito veicolare.

A Boscoreale, un 24enne ed una 37enne, già noti alle ff.oo., sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo e la donna occultavano in casa 8 involucri contenenti 10,5g di hashish e 2 involucri contenenti 5 g di cocaina.

A Poggiomarino, all’esito di un controllo stradale, un 42enne straniero ed incensurato è stato denunciato per ricettazione in quanto sorpreso alla guida di un’autovettura avente targhe risultate rubate lo scorso settembre.

Nel corso di una serie di posti di controllo rafforzati sono state controllate 147 persone e 76 veicoli. 1 persona è stata segnalata al Prefetto quale assuntrice di stupefacenti, poiché sorpresa in possesso di dosi di marijuana per uso personale. Nell’ambito delle verifiche circa il rispetto del Codice della Strada, sono state 4 le contravvenzioni elevate, con 2 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa ed 1 patente ritirata. Mancato uso delle cinture di sicurezza è stata la violazione maggiormente riscontrata.

Specifica attenzione è stata rivolta infine anche alla verifica del rispetto delle attuali norme anti-Covid, con 13 sanzioni elevate a carico di altrettanti soggetti controllati al di fuori del proprio comune di residenza, senza comprovati motivi di necessità, lavoro o salute.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS