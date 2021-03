AstraZeneca, Pfizer, Moderna: ecco tutti gli effetti collaterali

889 Visite

Il vaccino Comirnaty (nome tecnico) di Pfizer ha come effetti indesiderati febbre (soprattutto dopo la seconda dose), dolore in sede di iniezione, stanchezza e brividi classificati come non gravi nel 95% dei casi. In pù, sono stati riscontrati cefalea e dolori muscolari, nausea e diarrea. 1.700 segnalazioni ritenute gravi hanno, invece, provocato febbre alta, cefalea intensa, dolori muscolari/articolari diffusi e astenia, reazioni di tipo allergico, linfoadenopatia, parestesia, tachicardia, crisi ipertensiva e paralisi facciale. Le segnalazioni relative a Moderna riguardano gli stessi effetti non gravi nel 94% dei casi e soltanto in 32 occasioni sono stati segnalati gravi eventi avversi come febbre alta, mialgie ed artralgie diffuse.

AstraZeneca.

Quindi, le segnalazioni gravi sono state il 6,1% del totale, con un tasso di 44 eventi gravi ogni 100mila dosi somministrate. La valutazione di queste segnalazioni è in corso e va approfondita in ogni singolo caso. Quello che balza all’occhio, però, è un altro dato: l’età media delle persone che hanno avuto effetti collaterali è di 46 anni: se è vero che la maggior parte degli operatori sanitari sono stati vaccinati con Pfizer così come le categorie più a rischio, gli anziani delle Rsa e gli over 80, AstraZeneca ha dato il via ad insegnanti, militari ma soprattutto fino a due giorni fa veniva somministrato soltanto nella fascia d’età 18-65 anni. Quindi, se l’età media è così bassa, le maggiori indiziate sono le fiale italo-inglesi. Ricordiamo sempre che, le segnalazioni degli effetti indesiderati non gravi dei tre vaccini è riferita a febbre, dolore in sede di iniezione, stanchezza e brividi. Per AstraZeneca nessuno sa, ancora, cosa accadrà dopo la seconda dose che viene somministrata tra le 8 e 12 settimane dopo la prima. In questo momento, quindi, non è possibile fare valutazioni oggettive per mancanza di dati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS