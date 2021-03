Maradona, manifestazione a Buenos Aires. “Non è morto, lo hanno ucciso”

134 Visite

Il popolo di Maradona scende in piazza mercoledì 10 marzo, alle ore 18 di Buenos Aires, per chiedere giustizia per Diego, morto il 25 novembre. Mentre prosegue l’inchiesta della magistratura di San Isidro per accertare le responsabilità e le carenze dell’assistenza all’ex campione, il gruppo Pueblo Maradoniano ha organizzato una manifestazione davanti all’Obelisco della capitale argentina: «Non è morto, lo hanno ucciso. Vogliamo giustizia e castigo per i colpevoli».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS