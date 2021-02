Il Prefetto al Consiglio Generale dell’Unione Industriali di Napoli

124 Visite

Nella mattinata odierna il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, è intervenuto, presso Palazzo Partanna, sede dell’Unione Industriali di Napoli in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel corso dell’incontro organizzato dal Presidente, Maurizio Manfellotto, con la partecipazione del Direttore della Svimez, Dr. Luca Bianchi, sono stati approfonditi gli scenari economici, produttivi e le prospettive di sviluppo per il rilancio del Mezzogiorno.

Nel rivolgere un saluto ai presenti, il Prefetto ha fatto riferimento al “programma nazionale di ripresa e resilienza” del Governo, la cui governance è affidata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e in cui trovano spazio interventi e misure per la crescita del Sud.

La sida della crescita del Mezzogiorno è dunque una sfida nazionale che coinvolge “valori come partecipazione, solidarietà e temi sociali su cui lavorare con la consapevolezza della loro ricaduta su tutta la società nel suo complesso, come l’aggravamento della povertà, delle disuguaglianze, del deficit educativo e formativo, della disoccupazione, dei rischi per la coesione sociale”.

Inoltre, con riferimento al rischio mafioso, particolarmente significativo nella prospettiva del conferimento dei fondi europei del Recovery Fund, ha evidenziato che

“il sistema della sicurezza e della giustizia sono assett fondamentali, sul cui efficiente funzionamento deve poter contare ogni società ordinata che aspira a migliorare la propria qualità di vita”.

Il Prefetto Valentini ha aggiunto che “ le mafie, nella fase più recente del loro ciclo economico, hanno provato a recitare il ruolo di mafie imprenditrici inquinando il mercato con gli strumenti dell’infiltrazione, dell’intimidazione, della corruzione pubblica e privata”.

Il Prefetto ha sottolineato, infine, l’importanza della piena collaborazione tra il mondo delle imprese e delle istituzioni, che devono lavorare insieme nei binari e nello spirito della cura dell’interesse nazionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS