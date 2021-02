Piano di vaccinazione per le Forze dell’Ordine. Riunione in Prefettura

123 Visite

Nel pomeriggio odierno si è svolta, in videoconferenza, una riunione presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, a cui hanno partecipato il Questore di Napoli, il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del coordinamento sanitario interregionale della Polizia di Stato, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania e il Dirigente prevenzione e igiene sicurezza sui luoghi di lavoro – Osservatorio epidemiologico regionale, per la definizione delle procedure per l’attuazione del Piano prioritario di vaccinazione dedicato alle Forze dell’Ordine in ambito regionale, secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno.

Nel corso dell’incontro sono stati definiti i modelli organizzativi per realizzare la profilassi vaccinale del personale della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e dell’Amministrazione civile dell’Interno.

La Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato ha assicurato il supporto del personale medico e infermieristico, mettendo a disposizione le proprie strutture per la campagna di vaccinazione, anche a supporto del piano vaccinale rivolto alla cittadinanza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS