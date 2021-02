Cutolo, il questore vieta i funerali in forma pubblica

133 Visite

Il questore di Napoli Alessandro Giuliano ha firmato il divieto dei funerali in forma pubblica e solenne per Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata morto mercoledì sera in ospedale a Parma, dove era detenuto un regime di carcere duro. Domani, sabato 20 febbraio, sarà eseguita l’autopsia, poi la salma sarà trasferita ad Ottaviano, città natale del padrino. I tempi non sono ancora noti.













