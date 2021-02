La morte di Cutolo, per il prefetto di Napoli “nulla è stato ancora deciso per i funerali”. Disposta l’autopsia

134 Visite

Non si hanno ancora notizie ufficiali in relazione ai funerali di Raffaele Cutolo, ma il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha dichiarato questa mattina all’Ansa: “Non so come e quando si svolgeranno i funerali, ma con ogni probabilità si tratterà di un rito per pochissimi familiari stretti”. Le esequie potrebbero tenersi a Ottaviano, città natale di Cutolo, ma nulla è stato ancora deciso in via definitiva.

È stata fissata per le prossime ore, intanto, l’autopsia sul corpo di Raffaele Cutolo, il fondatore della Nco morto nel tardo pomeriggio di ieri nel penitenziario sanitario di Parma dove era stato trasferito dopo che le sue condizioni si erano aggravate. In un primo momento la salma era stata rilasciata alla famiglia, ma poi è stata bloccata questa mattina su disposizione del Ministero.













