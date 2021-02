Marano-Quarto, periferie nel degrado. I residenti attaccano D’Alterio: “Campa cavallo che le buche aumentano”

83 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Gentile Direttore, come può notare dalle immagini, le periferie al confine di Quarto sono totalmente immerse nel degrado. Lungo l’elenco di disservizi e guasti che noi residenti di via Viticaglia e via Marano Quarto, ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Ad esempio, l’illuminazione pubblica spenta, strade che si trovano in un pessimo stato di manutenzione che potrebbero danneggiare le vetture, per non parlare di abbandono di rifiuti. Mi chiedo se l’assessore D’Alterio fosse a conoscenza dell’esistenza di queste strade e dello stato pietoso in cui versano. Inoltre, se si percorrono le strade delle nostre periferie potremmo notare un percorso costellato di buche e che l’erba cresce alta, dando al paesaggio un aspetto di abbandono. A tal proposito, cade proprio a pennello il famoso detto che mi sento di dedicare all’assessore, ovvero: “Campa cavallo che l’erba cresce”. Nella speranza che questa lettera possa smuovere gli animi, ringrazio e porgo i miei saluti”. (lettera firmata da residente della zona). Di seguito le foto:













