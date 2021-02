Nervi tesi in casa 5 Stelle: in tanti chiedono un nuovo voto su Rousseau. Il no di Grillo

100 Visite

Sulle chat degli eletti – scrive Repubblica – rimbalza un articolo dello statuto che permette di ripetere il voto entro cinque giorni. E alle 18 è stata convocata un’assemblea congiunta con Vito Crimi per placare i nervi. “Il momento che stiamo attraversando è difficilissimo. C’è delusione, frustrazione ed incertezza e comprendo le ragioni di tutti. Ma il momento impone di mantenere la calma”, scrive il capogruppo M5s a palazzo Madama, Ettore Licheri ai senatori. “So – sottolinea in un altro passaggio – che e’ dura per tutti figuratevi per me, ma sforziamoci di mantenere i nervi saldi e lavorare per il bene del Movimento. Non c’è niente di irreversibile e per tutto c’è sempre una soluzione. Se restiamo uniti senza litigare la troveremo”. Beppe Grillo invita intanto a guardare al futuro, a non rimanere ancorati a visioni superate e a scegliere.













