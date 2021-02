Governo, Patriarca (FI): Carfagna ministro per il Sud, orgoglio campano

158 Visite

«Siamo orgogliosi dell’on. Mara Carfagna, nominata nuovo ministro per il Sud. A lei affidiamo le istanze e le aspettative di un territorio che deve tornare a essere protagonista. Le rivolgiamo un sentito augurio di buon lavoro». «Congratulazioni inoltre anche a Maria Stella Gelmini e a Renato Brunetta, prestigiosi esponenti di Forza Italia che compongono la squadra di governo. Siamo sicuri che tutti loro porteranno alti i valori del partito per il rilancio del Paese. Grazie infine soprattutto al presidente Silvio Berlusconi, che con il suo impegno è riuscito ancora una volta ad essere determinante nella nascita dell’Esecutivo Draghi». Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.













