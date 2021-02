Calata Capodichino: tenta di sfuggire al controllo, arrestato con la droga

115 Visite

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Salita Capodichino hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale. Dopo un inseguimento è stato bloccato in piazza Amerigo Caruso e trovato in possesso di due involucri del peso complessivo di 160 grammi circa di eroina e di 795 euro in banconote di vario taglio.

Gennaro Campitelli, 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS