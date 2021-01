Sileri: “Addio alla mascherina all’aperto magari in primavera. Vorrei buttarla nel secchio”

139 Visite

Ecco le parole del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite de ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus: “Addio alla Mascherina all’aperto “magari in primavera”, ma comunque solo dopo “aver vaccinato moltissime persone. Continua aggiungendo: “Vorrei buttarla nel secchio anche io che faccio il chirurgo e con la mascherina ci sono cresciuto. Ma per poterla buttare dovremo essere sicuri di aver vaccinato moltissime persone. Quando l’avremo fatto e quando i numeri saranno migliori, magari in primavera, credo che la mascherina all’aperto, quando siamo da soli, potremo evitare di metterla”. Proprio si vaccini, però, il viceministro della salute ha confermato il ritardo della seconda fase della vaccinazione anticovid spostando l’avvio per over 80 e fragili nei primi dieci giorni di marzo. “Finché non si scioglie il nodo delle seconde dosi non è possibile procedere. La regione virtuosa, che ha dosi per soddisfare i secondi richiami, può aiutare le altre regioni che non ne hanno a completare la seconda vaccinazione. Tra sei- otto settimane potremo iniziare con la seconda fase













