M5S, Puglia: “Governo, mettere da parte personalismi per far ripartire il Paese”

73 Visite

“Abbiamo il dovere, per il bene dell’Italia, di fare quadrato attorno al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e possiamo farlo solo con una maggioranza solida, composta da donne e uomini di Stato con visione e progetti politici seri. Parlamentari liberi e moderati sono il giusto equilibrio per far ripartire l’azione di governo. Con tutti loro abbiamo il dovere di dar seguito agli importanti risultati che il nostro Paese, come mai prima d’ora, ha inanellato in Europa. Non possiamo consentire che qualcuno vanifichi lo straordinario lavoro portato avanti fino ad oggi. Dobbiamo correre e riportare a testa alta un Paese messo in ginocchio dalla crisi pandemica e non possiamo certo farci frenare da zavorre il cui unico intento è fare campagna elettorale sulla pelle degli italiani e in spregio a quanti lottano per la propria vita o per salvarne tante ogni giorno”. Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Puglia, segretario dell’Ufficio di Presidenza e membro del think tank “Parole Guerriere”.

“C’è urgenza di fare politica con la “P” maiuscola – prosegue il senatore Puglia – per poter esprimere al massimo il potenziale di ogni forza e realtà rappresentate nel Paese. Sono queste le condizioni necessarie per fare il bene dell’Italia. Stiamo combattendo una guerra contro un nemico oscuro e non possiamo vincerla senza unità e coesione. E l’unità del paese è la vera forza della democrazia”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS