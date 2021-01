191 Visite

L’episodio è avvenuto la scorsa notte, una cittadina residente in via Calata di Capodichino, ha subìto un tentato furto della sua auto. In 4 i ladri con 2 scooter, tentano di speronarla con la scusa di aver urtato l’autovettura volevano mettere a segno il colpo. Per fortuna, la donna è riuscita a fuggire.













