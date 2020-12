Giugliano, reclutare percettori di Reddito di cittadinanza per lavori di pubblica utilità. Castellone (M5S): “Delibera approvata”

213 Visite

Giugliano. Su richiesta del Movimento 5 stelle è stata approvata la delibera che consentirà finalmente, anche a Giugliano, il reclutamento dei percettori del reddito di cittadinanza nei progetti di pubblica utilità. “Personalmente mi ero già rapportata con il commissario prefettizio affinché i PUC venissero redatti ed approvati e avevo poi incontrato il sindaco Pirozzi, che si è subito attivato affinché i progetti vedessero la luce e con essi la possibilità di ridare dignità a tanti lavoratori – commenta la senatrice Mariolina Castellone – La finalità del rdc, ricordiamolo, è l’inclusione lavorativa e non il mero assistenzialismo. È il primo passo di un circuito che garantisce impegno e sostegno. È un bel traguardo per la città di Giugliano, per la nuova giunta e per i nostri consiglieri, che si sono fortemente impegnati affinché si potesse raggiungere questo risultato”.













