Calvizzano, guasto alla pubblica illuminazione in via Conte Mirabelli

Si comunica alla cittadinanza che stamattina gli operai insieme ai tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo in Via Conte Mirabelli per riparare il guasto alla pubblica illuminazione che più di voi hanno denunciato in questi giorni. Un cavo tranciato ha causato il malfunzionamento, da questo imprevisto ne sono derivate disfunzioni nell’erogazione continuativa del servizio in alcune zone del centro. L’illuminazione è stata parzialmente ripristinata e funzionerà solo da un lato della carreggiata. In settimana, invece, dopo la sostituzione del cavo, il servizio verrà ripristinato totalmente e l’illuminazione tornerà su entrambi i lati della strada. Ci tengo a precisare che il malfunzionamento non è imputabile a questa Amministrazione come qualcuno ha lasciato intendere bensì esso è scaturito da un guasto non prevedibile. Così, il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.













