ESERCITO A MELITO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID

Pochi minuti fa abbiamo inviato via pec la richiesta dell’invio dell’Esercito a Melito al Prefetto di Napoli.

Come voi sapete ad oggi i positivi in città sono poco meno di un migliaio e, nonostante la situazione sanitaria critica, si fa enorme fatica a contrastare assembramenti e l’indisciplina e la sconsideratezza di tanti melitesi.

Pertanto, vista l’esiguità del corpo di Polizia Municipale, abbiamo chiesto alla Prefettura di INVIARE L’ESERCITO A MELITO per accertare e sanzionare possibili violazioni delle disposizioni emanate per contrastare l’emergenza Covid19 ed allo stesso tempo garantire un attento e proficuo controllo delle nostre strade.

Una richiesta che si spera possa essere esaudita perché mai come in questo momento Melito ha bisogno dell’aiuto delle istituzioni preposte per venire fuori da questa complicatissima situazione.