Marano, l’asilo privato è chiuso ma pretende la retta. L’ira dei genitori

960 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, sono una mamma che ha i bimbi ad una scuola privata di Marano e invito voi giornalisti nel mettere in luce il fatto che le scuole private, nonostante De Luca le abbia chiuse già dai primi di novembre, continuano a chiedere le rette totali. La stessa manovra è stata fatta anche a marzo, aprile, maggio e giugno e noi mamme siamo davvero indignate. Non è giusto che gli errori dello Stato devono poi ricadere sulle nostre famiglie che vivono, come tutti, un momento di grande difficoltà. Inoltre, ci chiediamo se sia legale la pretesa della scuola, dato che il rapporto giuridico che si instaura con l’Istituto scolastico è di natura contrattuale. Dunque, si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, in base al quale le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse e l’una costituisce il corrispettivo dell’altra. Del resto, la prestazione tipica degli asili nido e degli Istituti per l’Infanzia consiste specificatamente nella sorveglianza e nell’educazione dei bambini, attività che non può certo svolgersi a distanza ma esige la presenza continuativa e costante degli insegnanti. Di conseguenza, essendo detta prestazione diventata oggettivamente impossibile a fronte dei divieti imposti dai provvedimenti vigenti, l’Istituto non potrà esigere il pagamento della retta è dovrà restituire quanto abbia ricevuto. Ragion per cui, noi mamme chiediamo alla scuola di saldare il mese di novembre in base alla frequenza, facendo il calcolo dei giorni. Grazie per lo spazio concessomi, Filippa”.













