Emergenza Covid a Melito, aggiornamenti: sale a 918 il numero di positivi

L’ultimo report pubblicato dall’Asl mostra una situazione di assoluta emergenza nella nostra città, dove il numero di positivi al Covid è salito a 918.

In sostanza risulta attualmente contagiato un melitese su 41: un’esplosione del virus preventivabile in una città come la nostra dove vivono 40mila anime in poco più di 3 km quadrati e pertanto la diffusione del Coronavirus risulta essere più veloce.

Pertanto nelle scorse settimane abbiamo più volte chiesto invano nelle sedi istituzionali l’invio dell’Esercito nella nostra città, perché è impensabile poter tenere a bada un gran numero di incoscienti e sconsiderati che gravitano per Melito con soli 3 vigili urbani a disposizioni per turno.

Ad ogni modo nel pomeriggio di domani si riuniranno in videoconferenza i capigruppo di maggioranza e di opposizione che insieme al sindaco facente funzioni Luciano Mottola, anch’egli positivo al Covid, valuteranno la possibilità di predisporre nuove ordinanze restrittive e l’opportunità di aprire o meno le scuole d’infanzia e le prime classi della primaria a partire dal prossimo lunedì. Nota stampa del sindaco di Melito, Antonio Amente.













