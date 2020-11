Melito, Amente: “Da domani il cimitero resterà aperto tutti i giorni”

114 Visite

EMERGENZA COVID: IL CIMITERO RESTA REGOLARMENTE APERTO CON I CONSUETI ORARI Si comunica che già a partire da domani, lunedì 16 novembre 2020, il cimitero di Melito resterà aperto tutti i giorni secondo gli orari già in vigore. Avendo attentamente valutata la situazione e non essendoci all’interno dello stesso particolari rischi di assembramenti, abbiamo ritenuto opportuno, in questo periodo complicato anche dal punto di vista psicologico ed emotivo, di lasciare la possibilità ai nostri concittadini di visitare i propri cari passati che non ci sono più. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni di contrasto al Covid-19, sarà consentito accedervi tutti i giorni.

Nota stampa del sindaco di Melito, Antonio Amente.













