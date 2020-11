Politica, l’ultimo sondaggio di Mentana: Lega in crescita, stop Fdi, male 5 Stelle

184 Visite

Il direttore Enrico Mentana, nel tiggì del 2 novembre, ha proposto la consueta rilevazione Swg sugli orientamenti relativi a un ipotetico voto alle politiche. E in questo sondaggio non mancano le sorprese. La Lega di Matteo Salvini in una settimana ha guadagnato lo 0,5% e si è portata al 23,8 per cento. Seconda piazza per il Pd, staccato di 3 punti netti, al 23,8% e in salita di 0,4 punti percentuali. Frenata per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che cala al 15,7% perdendo in sette giorni lo 0,5%, proprio quello che guadagna la Lega. Dunque il M5s, che perde lo 0,4%, proprio quel che guadagna il Pd, e si assesta al 15 per cento.













