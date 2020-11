Marano, gli assembramenti giovani serali: l’ira dei residenti. “Controlli inesistenti e famiglie dormienti”

755 Visite

Assembramenti giovanili come non si erano visti nemmeno nella prima fase della pandemia. E sui social si scatena la bagarre. Via Falcone (nei pressi dei bar), via Nuvoletta (nei pressi della posta e del municipio), piazza della Pace, via Arafat (vicino al Segrè) e alcuni punti di via San Rocco. In centinaia hanno commentato le ultime immagini proposte ieri da Terranostranews. La stragrande maggioranza dei commentatori punta l’indice contro le famiglie, ree di essere troppo permissive con i figli, e con i controlli inesistenti da parte delle forze dell’ordine locali: polizia municipale e carabinieri. Giova ricordare che la polizia municipale di Marano è un organo di staff dell’amministrazione comunale, in particolare del sindaco, che ha il potere di indicare le strategie da adottare. Polizia municipale e carabinieri hanno, nel recente passato, eseguito numerosi controlli e sanzionato persone e attività. Negli ultimi tempi, però, sarebbero diventati meno stringenti e capillari.













