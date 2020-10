Quartieri Spagnoli: scoperto un falso dentista

111 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati Secondigliano e Montecalvario hanno effettuato un controllo presso un “basso” di vico Giardinetto in cui hanno accertato che un uomo aveva allestito un vero e proprio studio dentistico e dove esercitava la professione medica benché privo di qualsiasi autorizzazione e titolo accademico.

Nel locale, che si presentava in pessime condizioni igienico-sanitarie, sono state rinvenute numerose attrezzature e strumenti generalmente utilizzati dai medici odontoiatri; inoltre, nell’anticamera dell’abitazione, vi erano due cittadini srilankesi uno dei quali ha riferito di essere stato in passato un paziente del “dentista” e che anche altri connazionali usufruivano delle sue prestazioni.

B.N.K., 64enne srilankese, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS