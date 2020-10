Villaricca, Punzo: “Approvato il bilancio e al via alla sostituzione dei pali vecchi su tutto il territorio”

48 Visite

MAGGIORANZA COMPATTA: APPROVATO IL BILANCIO, UN ALTRO PASSO AVANTI VERSO IL RISANAMENTO. PRONTO IL CONTRATTO DEL PROJECT SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOSTITUZIONE DEI PALI VECCHI O PERICOLANTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE LUCI CON QUELLE A RISPARMIO ENERGETICO C’È DELL’ALTRO

Una prova di responsabilità, di consapevolezza e, lasciatemelo dire, di grande capacità politica e amministrativa della maggioranza nel momento più delicato della storia della nostra città. La coalizione di governo ha approvato in consiglio comunale a ranghi completi il documento unico di programmazione 2019-2022; il bilancio di previsione 2019-2022, il documento unico di programmazione 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022. A dimostrazione che tutti i gruppi politici dell’alleanza hanno sempre partecipato a definire e poi condiviso le scelte dell’amministrazione.

In poche parole, abbiamo fatto un altro passo avanti importante sul percorso del risanamento finanziario. Adesso non bisognerà abbassare la guardia e continuare sul percorso di rigore come concordato col MeF in modo da restituire al Comune la possibilità di disporre di finanze, di investirle così da programmare e da realizzare crescita e sviluppo.

Non è stato facile dichiarare il dissesto finanziario e mettere in campo un’operazione verità dei conti pubblici perché senza soldi da spendere è difficile amministrare qualsiasi città ed è anche difficile far comprendere ai cittadini perché non si asfalta una strada o non si risolve un problema. Ebbene, noi ci abbiamo messo la faccia sapendo che stessimo seguendo esclusivamente l’interesse collettivo. Consapevoli che stessimo percorrendo una strada di tutela degli interessi pubblici e che avrebbe dato risultati sul lungo periodo.

In tutti i paesi dissestati sono stati cancellati quei servizi che la legge non individua come essenziali: mensa, trasporto, persino la pubblica illuminazione. A Villaricca, invece, siamo riusciti a fare il massimo in una condizione di dissesto. Non abbiamo mai sospeso la mensa scolastica, che riprenderà appena le scuole torneranno con la didattica in classe; è attivo il servizio navetta che collega Villaricca alla metropolitana di Piscinola ed alla Cumana di Quarto; il bilancio approvato, inoltre, nonostante resti fedele al rigore finanziario e al rientro del debito, riserva un occhio particolare agli investimenti sulla scuola e al rifacimento delle strade. Inoltre, la prossima settimana è prevista la firma del contratto di aggiudicazione del project sulla pubblica illuminazione: saranno sostituite tutte le vecchie lampade con quelle a risparmio energetico e saranno sostituiti su tutto il territorio comunali i pali fatiscenti o pericolanti.

A dimostrazione che nonostante operiamo in condizioni limite e senza un euro in cassa, stiamo facendo il possibile per limitare i disagi in questa fase di emergenza e di dissesto finanziario per preparare poi un nuovo momento di programmazione e di rilancio della nostra città con un bilancio finalmente sano, grazie esclusivamente al nostro lavoro, e finalmente risorse da investire. E su questi obiettivi, chiari, veri, reali, lontani dalla pancia degli elettori e dal momento elettorale, proietteremo questa esperienza sul lungo periodo puntando a condividere con tutte le forze sane del territorio una nuova stagione che sappia raccogliere tutti frutti derivanti dal sacrificio e dal lavoro di questi anni lontani dai riflettori.

Prima delle ambizioni personali c’è Villaricca e siamo convinti che alla lunga la coerenza e l’amore verso la nostra terra possano produrre solo risultati positivi.

#MariaRosaria #IlSindaco

Così il Sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo.













