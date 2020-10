Rione Speranza ad Afragola e Scala San Pasquale al Corso Vittorio Emanuele ripulite dai cittadini. (Europa Verde): “Energia propositiva di cui c’è necessità”

91 Visite

“C’è del buono da raccontare e non è mai tempo perso. Soprattutto quando si tratta di giovani motivati e determinati a difendere il territorio. I giovani del rione Speranza ad Afragola corso Merdionale insieme all’associazione La Rosa Bianca hanno ripulito il quartiere e hanno portato via da soli tutto il materiale al centro di raccolta. Anche l’associazione La Miniera a Napoli si prende cura ogni giorno di Scala San Pasquale, la rampa del ‘ 700 costruita da Fanzago, dove abitò Giacomo Leopardi che va da Corso Vittorio Emanuele ai Quartieri Spagnoli. Un’ora al giorno tutti i giorni per sottrarre al degrado e all’incuria l’antica scalinata quotidianamente meta di sversamenti e nessun netturbino apporta il suo contributo lavorativo. Il nostro martoriato territorio ha necessità dello spirito di abnegazione di coloro che con impegno personale fanno da contraltare all’inciviltà e strafottenza di tanti altri. Si tratta di energia propositiva di cui c’è necessità, un esempio virtuoso di attaccamento al territorio”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, il responsabile dell’area Nord di Napoli per Europa Verde Salvatore Iavarone e Salvatore Iodice consigliere della II Municipalità di Europa Verde e presidente dell’associazione La Miniera.













