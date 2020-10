Il Riesame conferma arresti domiciliari per Lorenzo Nuvoletta. Detenzione in carcere invece per altri cinque maranesi

724 Visite

Detenzione domiciliare confermata per Lorenzo Nuvoletta. L’uomo era stato raggiunto, una ventina di giorni fa, da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli su richiesta dei magistrati della Dda di Napoli, per illecito reimpiego di capitali e trasferimento fraudolento di valori. Il tribunale del Riesame ha confermato, invece, la misura della detenzione carceraria per Celeste De Fenza (già detenuto), Ciro Moccia, Paolo e Giacomo Gala e Armando Lubrano (già detenuto), accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti tra Napoli e Roma. Il tutto, secondo il teorema accusatorio, aggravato dalle finalità mafiose.













