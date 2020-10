Marano, pratiche edilizie e controlli: ieri altre due verifiche dopo il sorteggio. Ecco l’esito

208 Visite

Pratiche edilizie presentate in municipio e controlli. Ieri sono state sorteggiate all’ufficio tecnico di via Nuvoletta altre due Scia (Segnalazione certificata inizio attività), ovvero il 10 per cento delle pratiche presentate nell’ultimo mese. Subito dopo è iniziata l’attività di controllo per verificare la congruità delle indicazioni contenute negli atti rispetto agli effettivi lavori realizzati. Spesso accade che qualcuno ne approfitti e vada ben oltre il dichiarato. Su due pratiche sorteggiate e due immobili verificati è stato riscontrato, dai tecnici e vigili urbani, la correttezza dei lavori in un caso e alcune difformità nell’altro.













