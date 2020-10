Covid, chiude Edenlandia. “Nessun aiuto dalle istituzioni”

75 Visite

Le ultime misure sui parchi a tema colpiscono, a Napoli, anche il parco divertimenti di Edenlandia, fondato nel 1965 e luogo di ritrovo nel corso degli anni per migliaia e migliaia di bambini accompagnati dai loro genitori. “Non si capisce sulla base di quali evidenze scientifiche siano stati chiusi i parchi di divertimento – afferma Gianluca Vorzillo, amministratore unico della società New Edenlandia intervistato da Repubblica – il parco si ritrova a chiudere di nuovo, dopo il già duro periodo di lockdown durante il quale il fatturato è stato zero e non è andata meglio da maggio a settembre a causa della politica di terrore che è stata adottata in questi mesi. In tutto questo periodo – prosegue – non abbiamo ricevuto alcun aiuto concreto da parte delle Istituzioni”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS