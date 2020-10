Marano, morte professor Castaldi. Caso: “Un lutto per l’intera comunità”

321 Visite

Quando ci lascia qualcuno che ha contribuito a formare migliaia di studenti è un lutto non solo familiare, ma dell’intera comunità. Come oggi, per cui mi stringo al dolore della famiglia del prof. Castrese Castaldi, a sua moglie Susanna e a sua figlia. Esprimo il mio cordoglio pure alla dirigente Teresa Formichella affinché lo estenda all’intero circolo didattico. Nel nome anche di questo docente deve continuare la nostra battaglia contro questo nemico invisibile: mascherina sempre e distanziamento.

Nota stampa Andrea Caso













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS