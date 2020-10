Covid Campania, esplode la protesta anti coprifuoco: tensioni e scontri

476 Visite

Poco fa una protesta spontanea a Chiaiano. Circa cento, tra commercianti e cittadini esasperati dalle ultime ordinanze che dispongono coprifuoco, imminenti chiusure generalizzate di negozi e non solo, sono scesi in piazza per protestare. Si sono radunati e hanno bloccato il traffico. Seguono aggiornamenti.

Tantissime le proteste che si susseguono in queste ore. Largo San Giovanni Maggiore, la piazza dinanzi all’Orientale, è occupata da tanti manifestanti per protestare contro il coprifuoco e la possibilità di un lockdown in Campania. La piazza antistante all’istituto Orientale è completamente occupata dai manifestanti che hanno affisso striscioni in cui chiedono un intervento socio economico in caso di lockdown. I protestanti dopo aver “occupato” la piazza si recheranno nei pressi del palazzo della Giunta regionale della Campania a Santa Lucia.

E’ in corso anche una protesta di una 50ina di persone che ha bloccato con auto e moto gli ingressi autostradali dell’A3 Napoli-Pompei-Salerno all’altezza di Portici.

In queste ore, i social sono intasati di video e dirette di proteste. Apprendiamo di proteste in corso anche ad Aversa, Ercolano, Salerno, Nocera e altre città della Campania. Seguono aggiornamenti













