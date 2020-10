Covid Pozzuoli, Figliolia chiude la sede dei vigili per motivi precauzionali

136 Visite

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto, in via precauzionale, la chiusura al pubblico della sede centrale del Municipio di via Tito Livio 4 al Rione Toiano, dopo che è risultato positivo al covid-19 un dipendente in servizio presso il corpo di guardia.

Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 23 ottobre e riguarderà tutti gli uffici presenti all’interno del complesso municipale, ad eccezione dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio ricezione atti giudiziari, che invece resteranno chiusi solo fino a venerdì 16 ottobre.













