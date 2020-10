Borrelli (Europa Verde): “Continuano assembramenti nonostante chiusura locali alle 23. Servono più controlli”

79 Visite

“Nonostante la chiusura dei locali alle ore 23:00, la movida senza regole non ha subito alcun “danno”. Da diverse parti della città continuano ad arrivarci segnalazioni di assembramenti e caos, in barba alle regole. Assembramenti spesso irresponsabili e senza mascherine. Purtroppo, mentre molti locali rispettano le regole, ci sono abusivi che continuano a vendere alcolici anche dopo l’orario stabilito, creando file e raggruppamenti di persone che spesso non indossano nemmeno la mascherina. Stesso problema che si crea in alcuni supermercati, aperti anche di notte, presi letteralmente d’assalto dai giovani a caccia di alcolici. Servono assolutamente più controlli, o questo provvedimento non farà altro che danneggiare i commercianti onesti e penalizzare gli abusivi senza scrupoli. Occorre una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più sensibili che monitori la situazione e punisca duramente chi non indossa la mascherina. C’è bisogno di un piano di chiusura che valga per tutti. Non ha senso chiudere solo bar e ristoranti se poi ad esempio il Carrefour resta aperto e genera assembramenti. Va anche verificata la vendita dei superalcolici nei supermercati oltre gli orari stabiliti e a minorenni. Chiediamo una stretta di forte e decisa sulla movida e più responsabilità ai ragazzi: capiamo la voglia di spensieratezza, ma non dimentichiamoci che registriamo oltre i 700 contagi al giorno”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS